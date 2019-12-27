Міськради переглядають тарифи на тепло, є зниження на 30% – Гончарук

Місцева влада міст почала переглядати тарифи для населення на тепло, у Кропивницькому сума в платіжці буде зменшена на 28,7%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.



"Раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи.

Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%.

Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу", - пише прем’єр.

Нагадуємо:



24 грудня Гончарук пообіцяв, що "платіжку" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.



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Економічна правда







