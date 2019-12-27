Всі розділи
Укр / Рус

Міськради переглядають тарифи на тепло, є зниження на 30% – Гончарук

П'ятниця, 27 грудня 2019, 11:41
 

Місцева влада міст почала переглядати тарифи для населення на тепло, у Кропивницькому сума в платіжці буде зменшена на 28,7%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

"Раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи.

Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%.

Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу", - пише прем’єр.

Нагадуємо:

24 грудня Гончарук пообіцяв, що "платіжку" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

Читайте також: Все, що ви хотіли знати про тарифи: як змінюються суми в платіжках і чому

Економічна правда




Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

тепло компослуги Гончарук

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Окремі будинки в Одесі досі без опалення через борги за газ — "Нафтогаз" 3 грудня 2019, 16:26
У Новий Розділ теж почали подавати тепло — Кабмін 22 листопада 2019, 09:13
Керівництво АРМА відсторонили через зрив опалювального сезону у 2 містах 21 листопада 2019, 15:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!