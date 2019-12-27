Міськради переглядають тарифи на тепло, є зниження на 30% – Гончарук
Місцева влада міст почала переглядати тарифи для населення на тепло, у Кропивницькому сума в платіжці буде зменшена на 28,7%.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
"Раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.
Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи.
Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%.
Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу", - пише прем’єр.
Нагадуємо:
24 грудня Гончарук пообіцяв, що "платіжку" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.
Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.
Читайте також: Все, що ви хотіли знати про тарифи: як змінюються суми в платіжках і чому
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua