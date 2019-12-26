Справа Приватбанку: НБУ вперше виграв суд щодо визначення пов'язаних з банком компаній

Окружний адмінсуд Києва 10 грудня визнав ТОВ "Самтек-Сервіс" пов'язаною з Приватбанком особою напередодні націоналізації.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку підкреслюють, що здобули першу перемогу у судах щодо визначення пов'язаних з Приватбанком осіб - суд відхилив клопотання ТОВ "Самтек-Сервіс" про визнання рішення НБУ протиправним.

"13 грудня 2016 року Комісія НБУ з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами визначила ТОВ "Самтек-Сервіс" пов’язаною особою.

У подальшому кошти, які знаходились на рахунках, відкритих на ім’я ТОВ "Самтек-Сервіс", були обміняні уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів на акції додаткової емісії та продані у процесі виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участі держави", - йдеться у повідомленні.

"Національний банк сподівається, що зазначена судова практика буде застосовуватись іншими судами під час розгляду відповідних позовів щодо оскарження питань пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк". На сьогодні до Національного банку було подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк", - заявили у НБУ.

Зазначимо, що саме Окружній адміністративний суд Києва у квітні 2019 року визнав незаконною націоналізацію Приватбанку.

Нагадаємо:

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.

У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.

Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.

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Економічна правда