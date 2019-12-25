У Кремлі назвали "краплею в морі" виплату Україні 2,9 млрд доларів "газової" компенсації

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, заявив, що виплата компенсації в 2,9 мільярда доларів за Стокгольмським арбітражем це "крапля в морі" в порівнянні з іншими можливими претензіями до РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передають Ведомости.

"Передбачити, наскільки хто виграв, не може ні Україна, ні ми ... 2,9 млрд дол, які ми заплатимо на виконання рішення суду, яке вже вступило в силу, - це крапля в морі в порівнянні з тими претензіями, які могли б бути для Росії ", - зазначив Козак.

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

24 грудня "Нафтогаз" підготував проекти контрактів, готових до підписання, і анонсував, що новий раунд перемовин з російським "Газпромом" щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв

Економічна правда