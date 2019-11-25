Скасування "майданчиків Яценка": нардеп розповів, хто подав 1000 правок

До законопроєкту 2047-Д (скасування "майданчиків Яценка") подали 1000 правок, найбільше - нардеп від "Європейської солідарності" Степан Кубів (118).

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

За його словами, 92 правки подав нардеп від ОПЗЖ Михайло Папієв, 95 - позафракційний Олександр Ковальов, 7 - сам Антон Яценко, 59 - нардеп від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

86 правок - позафракційний Руслан Требушкін, 78 - Рудик, 148 - Тетяна Плачкова (ОПЗЖ), 93 - Олександр Колтунович (ОПЗЖ), 63 - Бондар, 63 - Олег Волошин (ОПЗЖ).

Читайте детальніше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка.



Фінал історії з детектором брехні для "слуг народу": як будуть позбуватися "майданчиків Яценка"

Нагадаємо:

Після ухвалення бюджету на 2018 рік всі продавці або покупці нерухомості були зобов'язані звіряти ціни на нерухомість з електронною базою Фонду державного майна. Мета – унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів.

Пізніше з’явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками". Всі ці посередники, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов’язані з депутатом Антоном Яценком.

Майданчики просто "пересилали дані" від оцінщика до Єдиної бази ФДМУ і отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз – 500-1 800 гривень.



В жовтні 2019 народні депутати від "Слуги народу" та "Голосу" зареєстрували в Раді законопроєкт №2047, який прибирав схему з електронними майданчики, але не торкався проблеми заниження вартості нерухомості оцінювачами.

Як альтернативою іншою групою депутатів "Слуги народу" було зареєстровано законопроєкт №2047-1, який розширював діяльність майданчиків і знищував оцінщиків.



Врешті решт був зареєстрований ще один законопроєкт 2047-д, який ліквідовував діяльність майданчиків, і на який не вдалося назбирати голосів в комітеті.



Саме це голосування фігурувало в скандалі про 30 тисяч доларів, які нібито пропонували депутатам "Слуги народу" за бойкотування ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків.

31 жовтня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ліквідацію приватних електронних майданчиків для оцінки нерухомого майна.



Економічна правда