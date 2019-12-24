Стало відомо коли відновлять будівництво об'єктів Укрбуду – ЗМІ

На зустрічі представників керівництва ХК Київміськбуд, компанії Укрбуд і представників групи інвесторів був підписаний меморандум, відповідно до якого будівництво "недобудов" Укрбуду має відновитися протягом півроку.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-службу Київміськбуду.

Документ включає 23 ЖК і один бізнес-центр. Як повідомляє один з інвесторів, на прохання присутніх на зустрічі представників Київміськбуду і Укрбуд були виключені два об'єкти - ЖК Генезис і ЖК Едельвейс.

"У ЖК" Генезис "і ЖК" Едельвейс "власники земель - приватні особи, які не хочуть співпрацювати з Київміськбудом. Вони шукають або вже знайшли більш вигідну альтернативу, на що мають повне право", - зазначив інвестор Укрбуду.

У розпорядженні видання опинився список умов, висунутих в меморандумі. Ось деякі з них:

- відновлення будівництва протягом шести місяців з дня підписання меморандуму;

- отримання сертифікатів Державної архітектурно-будівельної інспекції для п'яти об'єктів, що знаходяться на завершальному етапі будівництва. Це ЖК "Новомостицької", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармонія", ЖК "Харківський" і ЖК "Сонячна Рів'єра";

- прибутковість об'єктів не повинна впливати на визначення термінів відновлення будівництва;

- Київміськбуд бере відповідальність за охорону об'єктів;

- інвестори відновлять оплату за невиплачені квадратні метри після повної передачі об'єктів в Київміськбуд;

- інвестори не будуть доплачувати за куплені квадратні метри;

- ініціативна група отримує доступ до моніторингу об'єктів і буде залучена до нарад, в тому числі за погодженням графіків будівництва.

"Загалом, існує дуже багато юридичних питань, які блокують передачу об'єктів, але робота йде, хоча оцінити прогрес поки важко", - пояснив виданню співрозмовник з ініціативної групи інвесторів.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною