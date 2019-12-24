Міністр енергетики: "Газпром" може "зістрибнути" в останній момент

У Міністерстві енергетики не виключають, що "Газпром" може відмовитися від попередніх домовленностей щодо транзиту газу по территорії України в останній момент.

Про це написав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в колонці для ЕП.

"Газпром дуже непроста та непередбачувана сторона переговорів. Про це треба пам’ятати всім, хто сідає з його представниками за один стіл.

Минулого тижня ми досягли суттєвого прогресу, який вилився в підписання протоколу. На нашу користь зіграло багато факторів: від готовності Уряду до найгіршого сценарію – до санкцій США.

Але протокол – це ще не угода. Останній тиждень грудня наші компанії будуть розробляти драфт тексту. Але поки сама угода не підписана – транзиту немає", - наголошує міністр.

Оржель також не виключає, що в останній момент "Газпром" може скасувати свої попередні рішення щодо транзитної угоди.

"Чи може друга сторона "зістрибнути" в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе Газпром.

Україна покаже себе як надійний і договороздатний транзитний партнер Європи, який може йти на розумні компроміси, що відповідають нашим національним інтересам і енергетичній безпеці Євросоюзу.

І тепер, якщо контракту не буде до 31 грудня, а з нового року в телевізорі будуть показані панічні кадри замерзаючих європейських міст, то під тиском Європи "підписуйте швидше!" опинимось не ми, а Газпром", - резюмував Оржель.

Читайте детальніше в колонці: Домовленості про транзит газу: чи збережені інтереси України



Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

24 грудня "Нафтогаз" підготував проекти контрактів, готових до підписання, і анонсував, що новий раунд перемовин з російським "Газпромом" щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

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Економічна правда





