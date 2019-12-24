Герус розповів, на що можуть піти 3 мільярди доларів, які "Газпром" має виплатити "Нафтогазу"
3 мільярди доларів, які російський "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей.
Про це в ефірі hromadske заявив голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус.
За його словами, 3 млрд, які погодився виплатити "Газпром", - відчутна сума для "Нафтогазу",
"По-перше, у Нафтогазу є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо.
І третє: Нафтогаз - це державна компанія, відповідно, це дивіденди для держави, це поповнення державного бюджету", - сказав він.
Нагадаємо:
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що існує ризик, коли РФ може відмовитись від транзиту газу в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".
20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".
Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.
Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.
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Економічна правда
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