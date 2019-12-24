Герус розповів, на що можуть піти 3 мільярди доларів, які "Газпром" має виплатити "Нафтогазу"

3 мільярди доларів, які російський "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей.

Про це в ефірі hromadske заявив голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус.

За його словами, 3 млрд, які погодився виплатити "Газпром", - відчутна сума для "Нафтогазу",

"По-перше, у Нафтогазу є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо.

І третє: Нафтогаз - це державна компанія, відповідно, це дивіденди для держави, це поповнення державного бюджету", - сказав він.

Нагадаємо:

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що існує ризик, коли РФ може відмовитись від транзиту газу в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв

Економічна правда