Всі розділи
Укр / Рус

У "Нафтогазі" допустили, що РФ може не виконати свої обіцянки щодо транзиту газу

Вівторок, 24 грудня 2019, 09:37
 

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що існує ризик, коли РФ може відмовитись від транзиту газу в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".

Про це він сказав в ефірі hromadske.

"Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик", - підкреслив він.

За його словами, саме тому Україна працює над "системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик".

"І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", - додав Вітренко.

Він зазначив, що "Нафтогаз" розраховує на підтримку європейських партнерів та на політичну підтримку з боку керівництва України.

"Щоб все ж таки чинився певний тиск на російську сторону, щоби вони дійсно добросовісно відпрацювали ці документи і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був впроваджений в життя, а не залишився тільки на папері", - сказав Вітренко.

Нагадаємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу. 

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз Газпром Росія Україна транзит газу

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вартість транзиту газу через Україну буде для "Газпрому" незмінною 5 років 23 грудня 2019, 14:51
За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв 23 грудня 2019, 13:00
Молдова з 2020 року продовжить отримувати газ через український транзит 23 грудня 2019, 10:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!