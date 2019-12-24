У "Нафтогазі" допустили, що РФ може не виконати свої обіцянки щодо транзиту газу

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що існує ризик, коли РФ може відмовитись від транзиту газу в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".

Про це він сказав в ефірі hromadske.

"Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик", - підкреслив він.

За його словами, саме тому Україна працює над "системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик".