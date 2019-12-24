У "Нафтогазі" допустили, що РФ може не виконати свої обіцянки щодо транзиту газу
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що існує ризик, коли РФ може відмовитись від транзиту газу в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".
Про це він сказав в ефірі hromadske.
"Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик", - підкреслив він.
За його словами, саме тому Україна працює над "системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик".
"І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", - додав Вітренко.
Він зазначив, що "Нафтогаз" розраховує на підтримку європейських партнерів та на політичну підтримку з боку керівництва України.
"Щоб все ж таки чинився певний тиск на російську сторону, щоби вони дійсно добросовісно відпрацювали ці документи і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був впроваджений в життя, а не залишився тільки на папері", - сказав Вітренко.
Нагадаємо:
20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".
Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.
Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.
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