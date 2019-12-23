Медведєв назвав новий тариф на транзит газу "дуже гуманним"

Величина плати "Газпрому" за послуги з транспортування газу через Україну залишиться на прийнятному рівні для російської сторони.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я можу вам сказати, що це дуже гуманний тариф. Дуже гуманний тариф. І всі їхні спроби його підняти мало чим закінчилися. Ну, скажімо, практично нічим не закінчилися", – сказав Медведєв.

"Тому що якби вони нам підняли тариф, ми б з ними не домовилися", – зазначив він.

Раніше віце-прем'єр РФ Дмитро Козак під час наради у Медведєва заявив, що тариф для "Газпрому" за послуги з транспортування буде незмінним протягом п'яти років.

"Ми домовилися і зафіксували у відповідних протоколах розмір плати "Газпрому" за надання цих послуг, агентських послуг з транспортування газу, який є твердим і певним всі 5 років", – сказав Козак.

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Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.