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Уряд опублікував протокол домовленостей з "Газпромом"

Субота, 21 грудня 2019, 15:01
 

Кабмін опублікував протокол зустрічі представників ЄС, України та РФ, а також компаній цих країн, що відбулася у п'ятницю.

Джерело: Урядовий портал

У тексті документу, зокрема, йдеться, що Антимонопольний комітет України має скасувати свій штраф Газпрому на загальну суму понад 7,4 мільярда доларів в межах домовленостей про продовження транзиту газу.

 
 
 
 

Що було раніше: Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

У суботу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Він передбачає мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів у наступні 4 роки.

Українська правда

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Кабмін Нафтогаз Газпром газ

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