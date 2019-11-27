Як можуть змінитися ціни на газ для населення з нового року

У разі непідписання нового контракту на транзит газу між Україною та РФ вартість блакитного палива може зрости до 12,9 гривні за кубометр. Уряд запропонує населенню "страхову" ціну у розмірі 7 гривень.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

За словами джерела в уряді, пропонується зобов'язати "Нафтогаз" постачати охочим газ за фіксованою ціною на перший квартал та квітень, тобто з 1 січня до 30 квітня 2020 року.

Ціна — 6 834 грн за тис куб м з ПДВ без урахування вартості транспортування, розподілення та націнки облгазів.

"Якщо клієнт відмовляється від цієї послуги, НАК постачатиме газ за щомісячними цінами, встановленими відповідно до ринкових умов. Якими вони можуть бути після Нового року — ключове питання. Усе залежить від того, чи вдасться підписати новий транзитний контракт з "Газпромом", – йдеться у статті.

Як стало відомо, поки що прогресу в цьому питанні немає.

За розрахунками "Нафтогазу", які є в розпорядженні ЕП, у разі відсутності транзиту з 1 січня ціни на газ можуть зрости до 12,9 тис грн з ПДВ і без транспортування, що суттєво перевищує запропоновану фіксовану ціну.

Утім, якщо транзит вдасться зберегти, контракти на майбутнє мають великий шанс завдати споживачам збитків.

Документ потребує погодження з Мінекономіки, Мінфіном та Мін'юстом, однак зелене світло від головного кредитора України в урядовців уже є.

Міжнародний валютний фонд, який з 2017 року вимагає зрівняти ціни на газ для населення з ринковими, проти ініціативи уряду з фіксованими цінами не виступає. Про це ЕП стало відомо від джерел в Кабінеті міністрів. Підтверджує ці слова і співрозмовник, наближений до фонду.

Нагадуємо:

Днями стало відомо про нову ініціативу уряду щодо фіксації цін на газ.

Мова йде про намір затвердити з 1 січня 2020 року так звану страхову ціну на газ для населення в розмірі близько 7 тис грн за тис куб м з ПДВ без транспортування.

Зараз ціна становить 5 878 грн за тис куб м.

В уряді запевняють, що з урахуванням усіх витрат ціна буде на 7% нижча, ніж у першому кварталі 2019 року (8 550 грн).

Як пояснили співрозмовники в міністерстві, усі бояться, що процес може зірватись, тому до ухвалення рішення усе тримають в таємниці.

Детальніше читайте за посиланням: "Контракт на майбутнє": як з 1 січня можуть змінитись ціни на газ

Економічна правда