Торговим центром Ocean Plaza управлятиме нова компанія

Компанія "ІС "Либідь" передала київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza в управління компанії "Київ Молл Менеджмент", пов'язаної з власником групи "Фуршет" Ігорем Баленком.

Про це повідомляється в прес-релізі "Української торговельної гільдії".

Як зазначив керівник "КММ" Олександр Фащевський, компанія розробила для ТРЦ індивідуальну стратегію розвитку.

"Крім того, готуємо на узгодження в КМДА інфраструктурний проект "Парк Либідь", який дозволить облаштувати берег річки Либідь і створити сучасний простір для відпочинку і дозвілля площею 20 тисяч м2 за прикладом вже створених парків в Нью-Йорку, Чикаго та Сеулі", - додав він.

За даними КММ, операційна діяльність Ocean Plaza забезпечує роботою понад 70 підрядних організацій і понад 1 тис співробітників.

У ТРЦ налічується понад 400 орендарів, щорічно центр відвідують майже 18 млн осіб.

Керівник компанії також зазначив, що власник об'єкта "ІС "Либідь" в 2018 році сплатив понад 200 млн грн ПДВ.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, "КММ" створена в квітні 2018 року, її власником є ​​компанія "Блумасіона Лтд" (Лімасол, Кіпр), а кінцевим бенефіціаром - Владислав Зайцев, передає "Інтерфакс-Україна".

Розмір статутного капіталу становить 4 тис. грн.

Зайцев також є керівником компанії "Совки Девелопмент", яке входить до групи "Фуршет" бізнесмена і депутата Київської міської ради Ігоря Баленка.

ТРЦ "Ocean Plaza" по вул.Антоновича, 176 в Києві загальною площею 165 тис кв. м відкрито в грудні 2012 року, інвестиції становили близько 300 млн доларів.

Згідно з даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами "ІС "Либідь" виступають Лілія Ротенберг і Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхі.

Виручка ІС "Либідь" в 2017 році зросла на 24,1% - до 1,086 млрд грн, а чистий збиток скоротився в 6 разів - до 82,55 млн грн.

Нагадуємо:

За даними російських ЗМІ, Ocean Plaza належить компанії "ТПС Нерухомість", яка володіє володіє п'ятьма торговими центрами в Росії.

"ТПС Нерухомість" заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг, чиї компанії побудували Кримський міст.