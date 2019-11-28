Хмельницький купує частку в ТРЦ Ocean Plaza

Антимонопольний комітет розгляне справу про придбання українським бізнесменом Василем Хмельницьким опосередковано через UPD Holdings Limited акцій компанії Ocean Plaza Project.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що концентрація забезпечить UPD Holdings Limited перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії Ocean Plaza Project Ltd.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, Ocean Plaza Project є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" - власника столичного торгово-розважального центру (ТРЦ) Ocean Plaza.

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром UPD Holdings Limited є засновник UFuture Василь Хмельницький.

Зокрема, UPD Holdings Limited числиться в складі співзасновників ряду компаній Хмельницького - ТОВ "Товмірра-Девелопмент", "Мірра-Девелопмент", "Палацово-Парковий ансамбль".

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Нагадуємо:

Ocean Plaza належить компанії "ТПС Нерухомість", яка володіє п'ятьма торговими центрами в Росії.

"ТПС Нерухомість" заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг, чиї компанії побудували Кримський міст.

У лютому стало відомо, що "ТПС Нерухомість" веде переговори з Mandarin Plaza Group Вагіфа Алієва про продаж київського ТЦ Ocean Plaza.

Пізніше повідомлялося, що "ТПС Нерухомість" більше не займається управлінням Ocean Plaza.

Брокер об'єкта компанія UTG оголосила, що ці функції переходять "Київ Молл Менеджменту" (належить Владиславу Зайцеву, пов'язана з власником групи "Фуршет" Ігорем Баленком).

За даними видання Retailers, в неї перейшла практично вся київська команда "ТПС Нерухомості".

Mandarin Plaza Group контролюється екс-співвласником Ocean Plaza Вагіф Алієвим. У його портфелі - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бізнес-центр "Парус".

Mandarin Plaza зараз також займається будівництвом ТЦ Ocean Mall.

Будівництвом Ocean Plaza початково займалися Ukrainian Development Partners (UDP) і "К.А.Н. Девелопмент ", підконтрольні українським бізнесменам Василю Хмельницькому, Андрію Іванову і Вагіфу Алієву.

"ТПС Нерухомість" викупила проект в 2012 році, сума операції оцінювалася в 280-350 млн доларів. Зараз Ocean Plaza оцінюють в 270-315 млн доларів.