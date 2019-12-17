Всі розділи
Укр / Рус

На митниці запрацював перший сканер для вантажівок

Вівторок, 17 грудня 2019, 19:11
 

На Закарпатській митниці запрацював перший стаціонарний сканер, це прискорить перевірку вантажів у 10 разів, найближчим часом планується запуск ще 7 сканерів.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомляє урядовий портал.

Відтепер перевірка великотоннажних транспортних засобів здійснюватиметься швидше та ефективніше. Львівська митниця наразі провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

Найближчим часом вони працюватимуть повноцінно. Волинська, Чернівецька митниці також готуються до запуску таких систем.

 

"Важливо, що сканування вантажів відбувається без огляду посадовими особами митниці, а отже, перевірка вантажу відбувається у 10 разів швидше. Інакше доводилося б витрачати додатковий час та кошти на розвантаження та інші супровідні процедури", - зазначив Гончарук. 

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, що українсько-польська ділянка державного кордону, пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" здійснює пропуск 400-500 вантажних транспортних засобів за добу в одному напрямку, у той час як скануюча система спроможна пропустити 240-250 транспортних засобів на добу. 

 

Таким чином, для пункту пропуску будуть визначені категорії товарів, що переміщуються для обов’язкового сканування. Орієнтовний час на проведення однієї перевірки-сканування – 20 хвилин.

"Розміщення сканерів для перевірки великогабаритних вантажів потребує технологічно-правильного облаштування та значних площадок, зокрема це габарити 35х75 м або 50х30 м.

Тож найближчим часом планується запуск семи скануючих систем. Дані зі сканерів на пунктах пропуску будуть передаватися до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді", - додав Нефьодов.

Стаціонарні сканери або скануючі системи стаціонарного типу – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів, задекларованих до переміщення. 

Нагадуємо:

30 жовтня очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що наразі забезпечення митниці вагами є більше ефективним і бюджетним способом для боротьби з контрабандою ніж закупка сканерів.

21 жовтня Максим Нефьодов повідомив, що Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.

Пізніше Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за справою несправних сканерів на митниці, працівників Державної митної служби підозрюють у завдані шкоди держбюджету.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

митниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Литва передала українській митниці програмне забезпечення для тестування нової транзитної системи 13 грудня 2019, 18:47
Нефьодов розповів, скільки керівників центрального апарату звільнили під час перезапуску митниці 10 грудня 2019, 15:14
Нефьодов розповів, скільки витратять на інфраструктуру митниці у 2020 році 10 грудня 2019, 12:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!