На митниці запрацював перший сканер для вантажівок

На Закарпатській митниці запрацював перший стаціонарний сканер, це прискорить перевірку вантажів у 10 разів, найближчим часом планується запуск ще 7 сканерів.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомляє урядовий портал.

Відтепер перевірка великотоннажних транспортних засобів здійснюватиметься швидше та ефективніше. Львівська митниця наразі провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

Найближчим часом вони працюватимуть повноцінно. Волинська, Чернівецька митниці також готуються до запуску таких систем.

"Важливо, що сканування вантажів відбувається без огляду посадовими особами митниці, а отже, перевірка вантажу відбувається у 10 разів швидше. Інакше доводилося б витрачати додатковий час та кошти на розвантаження та інші супровідні процедури", - зазначив Гончарук.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, що українсько-польська ділянка державного кордону, пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" здійснює пропуск 400-500 вантажних транспортних засобів за добу в одному напрямку, у той час як скануюча система спроможна пропустити 240-250 транспортних засобів на добу.

Таким чином, для пункту пропуску будуть визначені категорії товарів, що переміщуються для обов’язкового сканування. Орієнтовний час на проведення однієї перевірки-сканування – 20 хвилин.

"Розміщення сканерів для перевірки великогабаритних вантажів потребує технологічно-правильного облаштування та значних площадок, зокрема це габарити 35х75 м або 50х30 м.

Тож найближчим часом планується запуск семи скануючих систем. Дані зі сканерів на пунктах пропуску будуть передаватися до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді", - додав Нефьодов.

Стаціонарні сканери або скануючі системи стаціонарного типу – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів, задекларованих до переміщення.

Нагадуємо:

30 жовтня очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що наразі забезпечення митниці вагами є більше ефективним і бюджетним способом для боротьби з контрабандою ніж закупка сканерів.

21 жовтня Максим Нефьодов повідомив, що Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.

Пізніше Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за справою несправних сканерів на митниці, працівників Державної митної служби підозрюють у завдані шкоди держбюджету.