Нефьодов вважає, що зараз ваги на митниці є ефективнішими за сканери

Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що наразі забезпечення митниці вагами є більше ефективним і бюджетним способом для боротьби з контрабандою ніж закупка сканерів.

Про це він заявив під час звіту на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.



"Мені треба спочатку зрозуміти наскільки ці сканери є ефективні в роботі. Кожен сканер перекриває один окремий вид порушення. Він не може відрізнити брендовий одяг від секонд-хенду, але може відрізнити його від електроніки



Завдання, яке я бачу як більш пріоритетне, тому шо воно набагато дешевше - це забезпечити все вагами. На це потрібно 21 мільйонів гривень.", - заявив Нефьодов. Для порівняння, за словами Нефьодова, один сканер коштує Nuctech 75 мільйонів гривень.

Нефьодов наголосив, що наразі, завдання по сканерам - запустити і відпрацювати їх. Також очільнику митниці заявив, що йому не подобається механізм, коли обробка зображень здійснюється не централізовано, а митниками на місцях. За його словами, це може призвести до суб’єктивізму і халатності.



"В абсолютному ідеалі ми маємо забезпечити 100% зважування, сканування і фотофіксацію абсолютно кожного товару. Якби ми це робили навіть з існуючим не ідеальним кадровим складом митниці, 30-40% проблем на кордоні би пішли", - заявив очільник митниці.

Нагадуємо:

21 жовтня Максим Нефьодов повідомив, що Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.

Пізніше Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за справою несправних сканерів на митниці, працівників Державної митної служби підозрюють у завдані шкоди держбюджету.