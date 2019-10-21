Сканери, придбані ДФС для митниці, не працюють — Нефьодов

Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.

Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов в ході прес-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очікувалося, що буде закуплено сім комплексів. Закупили і встановили чотири, не працює зараз жоден. Два з них ми можемо запустити в роботу досить швидко, і ми над цим працюємо. Це питання дозволу на роботу з високим випромінюванням, там навіть люди вже пройшли тренінг, але ця ситуація вимагає реакції правоохоронних органів", - сказав Нефьодов.

Нефьодов висловив надію, що на початку 2020 року перші два сканера будуть запущені в експлуатацію.

"У деяких випадках це як мінімум злісний саботаж, в інших, як нам здається, мова йде про подвійну оплату за проведені роботи", - зазначив чиновник.

За словами голови Митної служби, в пунктах пропуску Шегені та Ужгород сканери були встановлені з порушеннями і вимагають переустановлення.

"У Шегені потрібно перебудовувати саму схему пункту пропуску. Тому, що якимось чином виїзд з цього сканера побудований так, що він потрапляє прямо на смугу, де їздять легкові авто. Тобто фура виїжджає прямо туди, де стоять туристи. Хто це придумав , мені сказати складно", - пояснив глава ДМС.

Крім цього, за його словами, на складах ДФС числяться 11 невстановлених вагових комплексів, які були призначені для регіональних митниць.

Нагадуємо:

Видання НВ повідомляло, що керівництво Державної фіскальної служби у квітні 2018 року закупило неякісні митні сканери.

Джерело видання повідомило, що Держфіскальна служба купила у китайської компанії Nuctech митні сканери за 1,3 мільярда гривень.

За словами джерела, китайський сканер не здатен виявити ящик із сигаретами в контейнері з ширвжитком.