ДБР почало розслідувати закупівлю несправних сканерів для митниці

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за справою несправних сканерів на митниці, працівників Державної митної служби підозрюють у завдані шкоди держбюджету.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця директора ДБР Ольга Варченко.



За її словами, попередньо встановлено, що замість 7 сканерів було придбано лише 4, які не функціонують.

Повідомляється, що сканери було встановлено з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів та дозволів. Також деякі комплекси було побудовано за подвійну ціну.



"Зважаючи на перелічені факти, слідчі Центрального апарарату ДБР розпочали розслідування для повного та об’єктивного дослідження всіх обставин скоєного правопорушення.

Дії працівників митниці завдали збитків державному бюджету та зашкодили державним інтересам. Кваліфікуються вони за ч.2 ст. 364 КК України", - резюмувала Варченко.

Відповідні дані вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадуємо:

21 жовтня Максим Нефьодов повідомив, що Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.



Раніше видання НВ повідомляло, що керівництво Державної фіскальної служби у квітні 2018 року закупило неякісні митні сканери.

Джерело видання повідомило, що Держфіскальна служба купила у китайської компанії Nuctech митні сканери за 1,3 мільярда гривень.

За словами джерела, китайський сканер не здатен виявити ящик із сигаретами в контейнері з ширвжитком.