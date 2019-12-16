Мінфін не закладав до держбюджету виплати по "боргу Януковича"

Міністерство фінансів не закладало до державного бюджету погашення так званого боргу Януковича на 3 мільярд доларів і нарахованих по ньому санкцій на 1,5 мільярда доларів .

Про це заявила директор департаменту боргової політики Мінфіну Поліна Ярова, передає УНІАН.

"Наш базовий кейс, що ми в цьому суді виграємо. Тому, відповідно, жодних коштів до бюджету ми не закладали", — заявила Ярова.

Також вона зазначила, що судове рішення з цього процесу буде нескоро: "Це займе як мінімум близько півроку, щоб розглянути в повній мірі цей кейс, тому найближчим часом жодного рішення ми не очікуємо", — вважає Ярова.

Нагадуємо:

13 грудня Верховний Суд Сполученого Королiвства вiдклав рiшення в судовому процесi щодо так званих росiйських облiгацiй.

Сума вимог Росії в зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами номінальною вартістю 3 мільярди доларів, за розрахунками російської сторони, з урахуванням нарахованих відсотків наразі становить близько 4,5 мільярда доларів.

29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона у справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярда доларів.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Пізніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Росії обговорювати з іншими країнами питання боргу України в розмірі 3 мільярдів доларів.





