Найбільший виробник сигарет в Україні у п'ятницю відновить виробництво у Прилуках

Компанія British American Tobacco має намір відновити виробництво на своїй фабриці у Прилуках.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

"Сьогодні ми провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і міністрами. Я хочу подякувати всім учасникам наради за конструктивний і позитивний діалог. Ми почули слова підтримки та запевнення про швидке вирішення проблеми, яка завдала збитків нашій індустрії та економіці країни в цілому.

Тому, не зважаючи на деяку невизначеність із долею закону №1049, але покладаючись на гарантії Президента, ми плануємо поступово відновити виробництво в Прилуках, починаючи вже з 8 листопада 2019 року", - заявив Саймон Уелфорд, генеральний директор групи Бритіш Американ Тобакко Україна.

За його словами, зустріч "є доброю ознакою того, що діалог між урядом та галуззю призведе до успіху та стабільності економічної системи України".

Читайте також: Тютюнові компанії "збирають валізи": кому це вигідно і з чого все почалося

Нагадаємо:

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.



Економічна правда