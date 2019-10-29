У "Нафтогазі" готують новий позов до "Газпрому"
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи переговори щодо транзиту російського газу між Україною, Росією та Євросоюзом.
Вітренко заявив, що "прекрасно розуміє" віце-президента Європейської комісії Мароша Шефчовича, який після зустрічі у Брюсселі сказав, що він розчарований її результатами.
"Домовленостей немає. Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до Газпрому у новому арбітражному процесі…", – написав Вітренко.
Нагадуємо:
НАК "Нафтогаз України" 1 листопада планує надіслати російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.
Економічна правда
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