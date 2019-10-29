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У "Нафтогазі" готують новий позов до "Газпрому"

Вівторок, 29 жовтня 2019, 11:20

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи переговори щодо транзиту російського газу між Україною, Росією та Євросоюзом. 

Вітренко заявив, що "прекрасно розуміє" віце-президента Європейської комісії Мароша Шефчовича, який після зустрічі у Брюсселі сказав, що він розчарований її результатами. 

"Домовленостей немає. Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до Газпрому у новому арбітражному процесі…", – написав Вітренко.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" 1 листопада планує надіслати російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

Економічна правда

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Нафтогаз Газпром суд газ транзит

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