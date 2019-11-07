Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,48 - 24,51 гривні;
Євро – 27,08 - 27,11 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 7 листопада на рівні 24,66 гривні за долар.
7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.
6 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.
6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.
Економічна правда
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