Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,48 - 24,51 гривні;

Євро – 27,08 - 27,11 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 7 листопада на рівні 24,66 гривні за долар.

7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.

6 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.

6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.

Економічна правда