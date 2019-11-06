Гривня посилилася на закритті міжбанку

6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,57 - 24,60 гривні;

Євро – 27,22 - 27,25 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 24,71 гривні за долар.

6 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.

5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.

Економічна правда

