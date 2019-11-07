Курс валют на 7 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,52 - 24,55 гривні;
Євро – 27,17 - 27,20 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,45 – 24,71 гривні. Євро купують по 26,99 гривні, продають по 27,43 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,01 - 24,60 гривні, євро - 26,67 - 27,30 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 7 листопада на рівні 24,66 гривні за долар.
6 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.
6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.
Економічна правда
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