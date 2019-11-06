5G будуть півроку демонструвати в 6 містах України

Мобільний оператор lifecell спільно з компанією Ericsson Ukraine з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2020 року буде демонструвати технологію 5G в магазинах оператора в шести містах України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на рішення Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації.

Згідно з текстом рішення, технологія 5G в діапазоні n78 демонструватиметься в магазинах продажу lifecell у Києві (Бессарабська площа та ТЦ "Оушен Плаза"), Дніпрі (бул. Європейський), Харкові (вул. Ярослава Мудрого), Львові (просп. Свободи), Одесі (вул. Дерибасівська) і Черкасах (вул. Смілянська).

Відзначається, що управління обладнанням базової станції Radio DOT System буде здійснюватися спеціалізованим тестовим ядром мережі (5G EPC) з обмеженою функціональністю (тільки доступ до публічної мережі інтернет, без можливості здійснення голосових дзвінків).



Нагадаємо:

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест очікує, що зв'язок нового покоління з'явиться в Україні у 2022 році.

Шведський виробник устаткування для мобільних операторів Ericsson прогнозує, що 5G в Україні не запустять до 2024 року.

У квітні Ericsson Україна та lifecell розгорнули демо-сегмент мережі 5G та провели відкрите тестування швидкості мобільного інтернету п’ятого покоління у Києві.

17 травня президент України підписав указ, який визначає графік запуску зв'язку п’ятого покоління в Україні у 2020 році.

Читайте також: "Тестовий" 5G в Україні: коли, за чий кошт і кому це потрібно

Економічна правда