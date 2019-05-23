У Києві протестували демо-сегмент 5G зі швидкістю 25,6 Гбіт/с

Ericsson Україна та lifecell розгорнули демо-сегмент мережі 5G провели відкрите тестування швидкості мобільного інтернету п’ятого покоління.

Про це йдеться у повідомленні lifecell.

Тестування було проведено 23 травня у рамках Шведсько-українського бізнес-форуму (SUBF 2019) у Києві.

Було досягнено пікову пропускну здатність завантаження даних у 25,6 Гбіт/с в діапазоні ультрависоких частот 28 ГГц.

Впродовж заходу було продемонстровано роботу демо-мережі з використанням технологій Beamforming та Beamtracking, MIMO Massive та Multi-User (багатокористувацька).

Усі відвідувачі заходу 5G Demo Test на SUBF 2019 отримали можливість відчути переваги високої пропускної здатності та низької затримки мобільного зв’язку п'ятого покоління в трьох демо-зонах: тактильної дистанційної робототехнічної хірургії, миттєвого конференц-зв'язку та зони інтерактивних ігор з технологією ефекту занурення.

Нещодавно в США, Південній Кореї та Швейцарії були запущені перші комерційні мережі 5G на обладнанні Ericsson, зазначив представник компанії.

Нагадаємо, 17 травня президент України підписав указ, який визначає графік запуску зв'язку п’ятого покоління в Україні у 2020 році.

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Економічна правда