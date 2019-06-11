5G в Україні не запустять до 2024 року - прогноз Ericsson

Шведський виробник устаткування для мобільних операторів Ericsson не прогнозує запуск 5G в Україні до 2024 року.

Про це сказано в опублікованому 11 червня звіті Ericsson Mobility Report.

Так, частка користувачів 4G до 2024 року в Україні становитиме 50%, 3G - 42%.

При цьому Ericsson у своєму звіті не вказує частку користувачів 5G в Україні до 2024 року.

Для порівняння, до 2024 року кількість користувачів 5G у США становить 63%, у Західній Європі - 40%.

У всьому світі кількість користувачів 5G до 2024 року становитиме 1,9 млрд осіб. При цьому зв'язком 4G все ще будуть користуватися 5 млрд осіб.

У звіті також зазначено, що в світі 5G буде розвиватися швидше, ніж 4G. За 6 років показник проникнення 5G за песимістичним сценарієм становитиме 45%. За оптимістичним - 65%. Для порівняння, за 6 років 4G покрив 30% населення планети.

У 2018 році в Україні тільки 8% користувалися 4G, 52% - 3G, 35% - 2G.

Нагадуємо:

Ericsson Україна та lifecell розгорнули демо-сегмент мережі 5G провели відкрите тестування швидкості мобільного інтернету п’ятого покоління у Києві.

17 травня президент України підписав указ, який визначає графік запуску зв'язку п’ятого покоління в Україні у 2020 році.

Читайте також: "Тестовий" 5G в Україні: коли, за чий кошт і кому це потрібно

Економічна правда