У Мінцифри спрогнозували, коли українцям чекати 5G
Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест очікує, що зв'язок нового покоління з'явиться в Україні у 2022 році.
Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.
"І хоча в Україні низький ARPU (середні витрати на мобільний зв'язок на одну людину в місяць - ред.), ми все-таки сподіваємося, що 5G прийде в Україну, і це буде не через 20 років, як було з попередніми поколіннями зв'язку" , - зазначив Шелест.
За його словами, очікується, що мобільні оператори впровадять 5G в Україні через три роки.
Нагадаємо:
Шведський виробник устаткування для мобільних операторів Ericsson прогнозує, що 5G в Україні не запустять до 2024 року.
Ericsson Україна та lifecell розгорнули демо-сегмент мережі 5G провели відкрите тестування швидкості мобільного інтернету п’ятого покоління у Києві.
17 травня президент України підписав указ, який визначає графік запуску зв'язку п’ятого покоління в Україні у 2020 році.
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Економічна правда
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