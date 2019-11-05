Новини 5 листопада: держбюджет-2020, прожитковий мінімум, легалізація казино

Про держбюджет-2020. В порівняні з проєктом держбюджета першого читання, у оновленому проєкті дохідна частина збільшилась на 67,6 мільярда гривень, витратна на 68 мільярдів, а дефіцит зріс на 4,3 мільярда гривень.

Про прожитковий мінімум. Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, який скасує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат або платежів.

Про легалізацію казино. Уряд передбачає 3 мільярди гривень надходжень до державного бюджету у 2020 році від легалізації азартних ігор.

Про "Нафтогаз". Російська сторона пропонує "обнулити" 22 мільярди доларів претензій в обмін на новий транзит, Нафтогаз не бачить для цього підстав.

Про ціни на електроенергію. Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців.

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