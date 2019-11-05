Порівняння держбюджетів: проєкти першого та другого читань

В порівняні з проєктом держбюджета першого читання, у оновленому проєкті дохідна частина збільшилась на 67,6 мільярда гривень, витратна на 68 мільярдів, а дефіцит зріс на 4,3 мільярда гривень.



Ці дані у себе в Facebook розмістила міністерка фінансів Оксана Маркарова.



Наступні зміни відбулися у дохідній частині проєкту держбюджету:

- дохідна частина збільшилась на 67,6 мільярда гривень і становить тепер 1,093 трл грн;

- дефіцит держбюджету зріс на 4,3 млрд грн і становить 94,3 млрд гривень;

- на повернення кредитів буде направлено 7,4 млрд гривень (що на 2,3 млрд менше в порівняні з проєктом першого читання).



Видаткова частина теж зазнала змін:

- запланована сумма видатків зросла з 1,112 трл грн до 1,180 трлн грн;



- на надання кредитів виділено 15,2 млрд грн (на 1,5 млрд менше за попередній проєкт держбюджету).



Також покращилися показники держбюджету у відношенні до ВВП:



- доходи держбюджету до ВВП зменшились з 26% до 24,2% ;



- дефіцит до ВВП зменшився з 2,28% до 2,09% ;



- співвідношення частки державного боргу до ВВП зменшилось від запланового раніше 62% до 52,4%.





Економічна правда