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Уряд очікує отримати 3 мільярди від легалізації казино

Вівторок, 5 листопада 2019, 12:10
 

Уряд передбачає 3 мільярди гривень надходжень до державного бюджету у 2020 році від легалізації азартних ігор.

Про це стало відомо під час презентації проєкту держбюджету на 2020 рік.

Уряд шукатиме ресурс для наповнення державного бюджету не в підвищенні податків, а в скороченні видатків, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації.

 

Як повідомляє кореспондент ЕП, в доопрацьованому проекті кошторису з‘явилась субвенція на соціально-економічний розвиток в розмірі 2 млрд грн. На державний фонд регіонального розвитку витратять 7,5 млрд.

В порівнянні з проєктом держбюджету, який розглядала Верховна Рада у першому читанні, очікувані надходження від приватизації збільшились і становлять 12 млрд грн — 6 млрд грн від так званої "великої" приватизації і 6 млрд - від "малої".

Нагадуємо:

Уряд назвав основні параметри оновленого державного бюджету на 2020 рік, які підготував до другого читання.

Економічна правда

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