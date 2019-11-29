Гривня на міжбанку утримує позиції

29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,96 - 23,99 гривні;

Євро – 26,35 - 26,38 гривні;

Нагадуємо:

29 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,0 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 24,03 гривні за долар.

28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,00 гривні за долар.

28 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.



Економічна правда