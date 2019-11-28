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Гривня на закритті міжбанку покращила позиції

Четвер, 28 листопада 2019, 17:20

28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,00 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,98 – 24,00 гривні;

Євро – 26,39 - 26,41 гривні;

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 28 листопада на рівні 23,98 гривні за долар

28 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.

Економічна правда

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