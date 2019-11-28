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Курс валют на 28 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 28 листопада 2019, 11:00
 

28 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,01 - 24,04 гривні;

Євро – 26,43 - 26,47 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,93 – 24,12 гривні. Євро купують по 26,22 гривні, продають по 26,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,01 - 24,09 гривні, євро - 26,42 - 26,48 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 28 листопада на рівні 23,98 гривні за долар.

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.

Економічна правда

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