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Офіційний курс: гривня послабилась до долара та євро

П'ятниця, 29 листопада 2019, 09:00

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 24,03 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,45 (на 28 листопада – 26,40 гривні).

Нагадуємо:

28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,00 гривні за долар.

28 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.

Економічна правда

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