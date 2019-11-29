Офіційний курс: гривня послабилась до долара та євро
П'ятниця, 29 листопада 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 24,03 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,45 (на 28 листопада – 26,40 гривні).
Нагадуємо:
28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,00 гривні за долар.
28 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.
Економічна правда
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