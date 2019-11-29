"Укроборонпром" може потрапити під санкції США через "Мотор Січ" — АМКУ

Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв допускає можливість потрапляння "Укрборонпрому" під антиросійські санкції США через операції з купівлі "Мотор Січі" спільно з китайськими компаніями Skyrizon і Xinwei.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

"Можна опинитися в повністю абсурдній ситуації, коли китайська сторона разом з "Укроборонпромом" отримала б контроль над цим підприємством.

При цьому США можуть знайти підтвердження того, що китайська сторона присутня в ланцюжку постачання "Вертольотам Росії" - і виникне кафкіанська ситуація, коли "Укроборонпром" з "Мотор Січ" виявляться в американських антиросійських санкціях", - розповів Терентьєв.

За його словами, у цій ситуації під санкціями США можуть опинитися усі українські підприємства, які фінансують "Укроборонпром", в тому числі і держбанки.

На думку глави АМКУ, і підприємство, і уряд повинні враховувати ці ризики при укладанні угоди.

"Така юридична конструкція за участю "Укроборонпрому" була підтримана Кабміном ще за Гройсмана і Кубіва. Були дані відповідні дозволи на проведення цих переговорів і дій.

Тобто, якщо українська сторона свідомо приймає рішення відмовитися від співпраці з китайцями за цим проектом, то повинні бути прийняті рішення як на рівні "Укроборонпрому", так і на рівні уряду", - додав Терентьєв.

Нагадаємо:

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки китайської Skyrizon і Укроборонпрому про покупку контрольного пакету акцій запорізького заводу "Мотор Січ".

Раніше повідомлялось, що приватний підрядник з питань безпеки та неофіційний радник президента США Трампа Ерік Прінс веде перевогори щодо купівлі українського концерну "Мотор Січ".

Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.

25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.