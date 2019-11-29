Курс валют на 29 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

29 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,0 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,97 - 23,99 гривні;

Євро – 26,39 - 26,41 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,89 – 24,08 гривні. Євро купують по 26,19 гривні, продають по 26,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,02 - 24,03 гривні, євро - 26,37 - 26,42 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 24,03 гривні за долар.

28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,00 гривні за долар.

28 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.



Економічна правда