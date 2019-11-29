Курс валют на 29 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
29 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,0 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,97 - 23,99 гривні;
Євро – 26,39 - 26,41 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,89 – 24,08 гривні. Євро купують по 26,19 гривні, продають по 26,55 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,02 - 24,03 гривні, євро - 26,37 - 26,42 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 24,03 гривні за долар.
28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,98 – 24,00 гривні за долар.
28 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.
Економічна правда
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