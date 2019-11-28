Нацбанк подав позов на Дубінського за наклеп

12 листопада Національний банк подав позов у Солом’янський районний суд міста Києва щодо наклепів від депутата Олександра Дубінського

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.



"Правління НБУ переконане, що через Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк.

За нею, вочевидь, "стоїть" власне сам ексвласник ПриватБанку, який із часу націоналізації ПриватБанку намагається уникнути повернення коштів, виведених із банку до входження держави в його капітал", - наголошують у відомстві.

У Нацбанку вимагають спростувати поширену Дубінським недостовірну інформацію у обліковому записі Dubinsky.Pro на вебресурсах youtube.com та facebook.com.

НБУ захистить ділову репутацію від наклепів Олександра Дубінського у суді. Правління НБУ переконане, що через Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується інформаційна атака на НБУ. Детальніше про позов https://t.co/MiCjwTt2S2 pic.twitter.com/yRYV5VNtbG — Національний банк України (@NBUkraine) November 28, 2019

Нагадуємо:

27 листопада Правління Національного банку у відкритому зверненні поскаржилось на тиск з боку Коломойського.



Пізніше, Нацбанк надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи не спонтанні, а проплачені.

Олігарх, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі банк.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Приватбанк не поврнуть Коломойському.

13 листопада в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. За його словами, відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України.

Більш як через тиждень, 21 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на слова олігарха. Зеленський підкреслив, що це його пріоритет як очільника держави відповідати за міжнародний вектор України, а не Коломойського.

22 листопада стало відомо, що українська влада може заборонити повернення банків власникам на законодавчому рівні – таку умову висунув МВФ.

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Економічна правда