Комітет з питань фінансів порекомендував прийняти в цілому законопроєкт про відокремлення ГТС

Комітет з питань фінансів податкової та митної політики на засіданні 26 листопада рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроект 2359-1, спрямований на відокремлення оператора газотранспортної системи від Нафтогазу.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Голова комітету Данило Гетьманцев нагадав присутнім, що Комітет навіть першу редакцію законопроекту рекомендував підтримати за основу та в цілому.

"Законопроект №2359-1 приводить у відповідність норми Податкового кодексу та дозволяє швидко та без податкових перепон завершити процес "анбандлінгу". При цьому законопроект максимально захищає від зловживань податковими особливостями процесу відокремлення", - зазначив у доповіді перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

До законопроекту були подані дві поправки, які враховані по суті, а також пропозиції народних депутатів з фракції політичної партії ВО "Батьківщина", яка наполягала на доопрацюванні законопроекту до другого читання.

Нагадаємо:



18 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, необхідний для відокремлення управління газотранспортною системою від "Нафтогазу".

У Міністерстві енергетики і захисту довкілля очікують на остаточне завершення процедури відокремлення від "Нафтогазу" газотранспортної системи України до 26 грудня 2019 року.

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Економічна правда