"Нафтогаз" заблокував виплату дивідендів "Газпрому" за арештованими активами

"Нафтогаз України" домігся заборони виплати "Газпрому" дивідендів по ряду його заарештованих активів.

Про це заявив глава НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам вдалося показати "Газпрому", що він не тільки не може розпоряджатися своїми активами, що перебувають під арештом, але, в тому числі, не може отримувати з них дивіденди", - сказав Коболєв.

"Наприклад, в одній з юрисдикцій суд, який наклав арешти, коли "Газпром" спробував отримати дивіденди, сказав, що дивіденди розподіляти можна, інші ваші партнери їх отримувати можуть, а ви, будь ласка, покладіть дивіденди сюди на рахунок і ми їх потримаємо до того моменту, коли вирішимо, що з ними робити", - додав глава "Нафтогазу".

Нагадуємо:

У січні у Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Як тоді нагадав директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом