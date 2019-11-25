Кабмін невдовзі ухвалить страхову ціну на газ для населення — Оржель

Кабінет міністрів планує ухвалити рішення про запровадження страхової ціни на газ для населення, яка діятиме з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель передає Громадське.

"Рішення щодо запровадження страхової ціни на газ ухвалимо найближчим часом", — повідомив Оржель, зазначивши, що до кінця листопада 2019 року уряд розглядатиме переважно соціально-орієнтовані питання.

Міністр зазначив, що страхова ціна на газ для населення буде нижчою, за ціни, які діяли раніше. Раніше Оржель повідомляв, що її розмір складе близько 7 гривень за кубометр.

Міністр енергетики зазначає, що ціни на газ для населення залежатимуть переважно від долі транзиту газу з Росії до Європи з 1 січня 2020 року.



Нагадаємо, Оржель також заявив, що у разі підписання нової угоди про транзит з Газпромом, зважаючи на великі запаси газу у сховищах, ціна може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.