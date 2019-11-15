Курс валют на 15 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,20 - 24,23 гривні;

Євро – 26,67 - 26,71 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,12 – 24,37 гривні. Євро купують по 26,48 гривні, продають по 26,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,27 - 24,30 гривні, євро - 26,73 - 26,82 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 24,24 гривні за долар.

14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.

Економічна правда