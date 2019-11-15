Курс валют на 15 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,20 - 24,23 гривні;
Євро – 26,67 - 26,71 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,12 – 24,37 гривні. Євро купують по 26,48 гривні, продають по 26,88 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,27 - 24,30 гривні, євро - 26,73 - 26,82 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 24,24 гривні за долар.
14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.
Економічна правда
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