Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 - 24,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,13 - 24,16 гривні;

Євро – 26,66 - 26,69 гривні;

Нагадаємо:

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 24,24 гривні за долар.

14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.

Економічна правда