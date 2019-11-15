Всі розділи
Укр / Рус

Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

П'ятниця, 15 листопада 2019, 18:06

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 - 24,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,13 - 24,16 гривні;

Євро – 26,66 - 26,69 гривні;

Нагадаємо:

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 24,24 гривні за долар.

14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 15 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 15 листопада 2019, 13:30
Курс валют на 14 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 14 листопада 2019, 11:25
Гривня на закритті міжбанку знову зміцнилась 13 листопада 2019, 17:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!