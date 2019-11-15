Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
П'ятниця, 15 листопада 2019, 18:06
15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 - 24,16 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,13 - 24,16 гривні;
Євро – 26,66 - 26,69 гривні;
Нагадаємо:
15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 24,24 гривні за долар.
14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.
Економічна правда
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