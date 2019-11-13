Гривня на закритті міжбанку знову зміцнилась

13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,30 - 24,32 гривні;

Євро – 26,75 - 26,77 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 13 листопада на рівні 24,46 гривні за долар

13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 - 24,51 гривні за долар.

Економічна правда