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Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

Вівторок, 12 листопада 2019, 17:18
 

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,41 - 24,44 гривні;

Євро – 26,89 - 26,92 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 12 листопада на рівні 24,51 гривні за долар

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 - 24,51 гривні за долар.

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Економічна правда

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