Курс валют на 12 листопада: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 - 24,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,47 - 24,50 гривні;

Євро – 26,97 - 27,00 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,38 – 24,63 гривні. Євро купують по 26,82 гривні, продають по 27,22 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,52 - 24,57 гривні, євро - 27,02 - 27,14 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 12 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар

Економічна правда