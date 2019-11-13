Курс валют на 13 лисопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,31 - 24,34 гривні;
Євро – 26,75 - 26,78 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,29 – 24,50 гривні. Євро купують по 26,64 гривні, продають по 27,04 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,52 - 24,45 гривні, євро - 26,90 - 27,04 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 13 листопада на рівні 24,46 гривні за долар.
12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 - 24,51 гривні за долар.
12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.
Економічна правда
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