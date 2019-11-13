"Справа банкірів": суд заарештував ексспівробітницю НБУ на 2 місяці

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт на 60 діб ексдиректора департаменту банківського нагляду НБУ Алли Шульги.

Про це повідомляє Liga.net.

Шульга виступає однією з восьми підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку Олега Бахматюка в кінці 2014 року.

Повідомляється, що Шульга має право вийти під заставу в 15 млн грн.

Перед цим суд протягом п'яти годин розглядав питання про запобіжний захід ще одного підозрюваного ексспівробітника Нацбанку - Миколи Каленського, який в 2014 році обіймав посаду в.о. начальника управління НБУ в Києві та області, а зараз входить до Ради НБУ.

Прокуратура також клопотала про його арешт на 60 діб з правом виходу під заставу в 20 млн грн.

Рішення про запобіжний захід Каленському суд оголосить 13 листопада, банкір із залу суду повернувся до СІЗО.

На засіданнях були присутні діючі члени правління НБУ (Катерина Рожкова, Олег Чурій, Роман Борисенко, Дмитро Сологуб), які пропонували взяти Шульгу і Каленського на поруки.

Аналогічну пропозицію вони планують внести і у випадку з обранням запобіжного заходу головному підозрюваному з боку Нацбанку – Олександру Писаруку.

Слухання по Писаруку, як і по іншим підозрюваним (ексглава наглядової ради VAB Наталія Василюк, ексзаступник голови правління банку Андрій Яцюта, ще три фігуранта – представники компаній, пов'язаних з Олегом Бахматюком) ймовірно, пройдуть 13 листопада.

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Нагадуємо:

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.