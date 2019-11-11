Курс валют на 11 листопада: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,51 - 24,54 гривні;

Євро – 27,02 - 27,06 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,40 – 24,66 гривні. Євро купують по 26,85 гривні, продають по 27,26 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,56 - 24,64 гривні, євро - 27,06 - 27,21 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 24,50 гривні за долар.

8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Економічна правда