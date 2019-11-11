Курс валют на 11 листопада: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,51 - 24,54 гривні;
Євро – 27,02 - 27,06 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,40 – 24,66 гривні. Євро купують по 26,85 гривні, продають по 27,26 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,56 - 24,64 гривні, євро - 27,06 - 27,21 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 24,50 гривні за долар.
8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Економічна правда
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