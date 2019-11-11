Гривня на міжбанку утримує позиції

11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,49 - 24,51 гривні;

Євро – 27,02 - 27,04 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 24,50 гривні за долар.

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Економічна правда