Гривня на міжбанку утримує позиції
11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,49 - 24,51 гривні;
Євро – 27,02 - 27,04 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 24,50 гривні за долар.
11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Економічна правда
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