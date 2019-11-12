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Курс гривні незначно знизився

Вівторок, 12 листопада 2019, 09:25

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 12 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,06 (на 11 листопада – 27,04 гривні).

Нагадуємо:

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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